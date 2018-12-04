"Куда катится наша эстрада": Настю Каменских разнесли за вульгарные танцы в стрингах

Настя Каменских станцевала под песню "Попа как у Ким" / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась видео с M1 Music Awards, на котором она выиграла две статуэтки. Артистка стала певицей года, а также получила награду в номинации "Клип года" за видеоработу "Это моя ночь".

На своей странице в Instagram артистка выложила ролик, который вызвал волну возмущения ее поклонников. Каменских исполняла свою песню "Попа как у Ким", и в одном боди, которое подчеркнуло ее ягодицы, станцевала тверк, демонстрируя пикантные движения.

Однако, поклонники певицы не оценили сексуальные танцы артистки, и назвали ее выступление вульгарным.

"Вульгарно… Разве это красота?", "Как же надоела эта пошлость, похоть, куда катится наша эстрада… Не ожидала от Насти, к сожалению, она переступила эту грань", "Безвкусица и дешевизна", "Что за вульгарщина?", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских в стильном наряде похвасталась наградами.