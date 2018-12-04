Эротический конфуз. Грудь Ким Кардашьян вырвалась "на волю" из платья: опубликованы фото

Известная американская светская львица и модель Ким Кардашьян попала в конфузную ситуацию на презентации шоу The Cher Show – в Нью-Йорке, на легендарной улице Бродвей.

Кардашьян, пришедшая на мероприятии в компании супруг, легенды рэпа Канье Уэста, подвело платье подвел слишком откровенный вырез на спине и треснувший аккурат под грудью шов платья. Излишнее говорит, что лифчика она не надела и все желающие смогли лицезреть ее пышный бюст – правда, только в профиль.

К слову, Ким Кардашьян и Канье Уэст вступили в брак несколько лет назад. Сейчас супруги воспитывают сразу трех детей − дочерей Норт и Чикаго Ноэль, а также сына Сейнта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян вживила под кожу пульсирующее ожерелье.