Известная модель откровенно "засветила" грудь для глянцевого журнала: опубликованы фото

Самая высокооплачиваемая модель в соцсетях Кэндис Свейнпол снялась в откровенной фотосессии для январского-февральского номера глянцевого издания Numero Tokyo.

Девушка позировала для известного фотографа Зои Гроссман. Среди образов, которая принимала модель были очень откровенные − в мини-юбках и без лифчика.

К слову, ранее Свейнпол снялась в рекламе купальников собственного бренда – коллекции бикини 2019-го Tropic Of C.

Напомним, ранее сообщалось о том,что бывшая коллега Свейнпол, модель Ирина Шейк похвасталась аппетитными ягодицами в купальнике.