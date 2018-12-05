"Кроме жопы блеснуть нечем": Ольга Бузова разозлила фанатов фото голых ягодиц

Ольга Бузова похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru

Российская певица Ольга Бузова нарвалась на критику от подписчиков из-за фото в купальнике.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram черно-белым фото с душа, на котором она позирует в купальнике. Бикини подчеркивают ягодицы артистки, демонстрируя ее пятую точку.

"Я сама не своя… И на голову мою… Ну зачем, скажи мне, это?", - подписала снимок певица.

Поклонники стали критиковать формы артистки, и возмущаться тем, что она постоянно делится полуголыми фото.

"Кроме жопы показать нечего?", "Видать, кроме жопы блеснуть нечем", "Опять жопа купальник сожрала", "Как ты надоела со своей задницей, тошнит уже", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова покрасовалась фигурой на отдыхе.