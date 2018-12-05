"Набор костей": Вера Брежнева удивила излишней худобой

Брежневу раскритиковали за худобу / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева нарвалась на критику подписчиков.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в машине с фотомоделью и светской львицей Еленой Перминовой. Брежнева позирует в черном мини-платье с большим розовым бантом и сапогах, нежно прикасаясь к Перминовой, Которая запечатлена в длинном платье с высоким разрезом.

Подписчики не оценили фигуры знаменитостей, считая, что они выглядят чересчур худыми.

"Какие костлявые бабы! Особо страшная с голыми жуткими ногами", "Покормить хочется", "Тараньки сушеные", "Одни костяшки, зачем их выставлять?", "Набор костей", - писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева покрасовалась в необычном платье с перьями.