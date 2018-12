Братья Руссо, Йозеф Фарес: стало известно, кто из знаменитостей появится на The Game Awards 2018

Продюсер и ведущий церемонии награждения The Game Awards 2018 Джефф Кейли анонсировал имена приглашенных гостей на мероприятии.

Так, среди участников будут как деятели игровой индустрии, так и кинематографа. К слову, на мероприятии анонсирует свою новую игру, а также, вероятно, Alien: Blackout студия Obsidian Entertainment.

Режиссеры "Мстителей" братья Руссо должны представить новый проект коллаборации двух студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal, анонсированный Square Enix почти два года назад - Avengers.

Также на сцене The Game Awards 2018 появится создатель A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons Йозеф Фарес.

Также Кейли анонсировал появление таких знаменитостей, как: появятся Кристоф Вальц, стример Ninja, Аиша Тайлер, авторы "Очень странных дел" Мэтт и Росс Дафферы и других.

Напомним, игровая церемония The Game Awards 2018 пройдет в ночь с 6 на 7 декабря 2018 года. Мероприятие пройдет в зале Microsoft Theater и обещает стать самым масштабным за всю свою историю.

Также Джефф Кейли объявил более 100 (игр и представителей индустрии) претендентов на награду в более чем 26 номинациях - от Игры года до Лучшего дизайна звука.

Ранее опубликован список игр, которые анонсируют на The Game Awards 2018.