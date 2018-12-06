Instagram-модель устроила на свадьбе дебош с алкоголем и сексом

Кэтрин Ли Мехта / Instagram

В США 26-летняя Instagram-модель Kэтpин Ли Mexтa, будучи приглашенной на свадьбу в качестве фотографа, устроила алкогольно-лекарственный дебош.

Как сообщают западные СМИ, девушка обильно угощалась спиртным, а затем употребила какие-то таблетки. Затем она решила отдаться одному из гостей прямо на глазах у остальных.

Возмущенные жених с невестой вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия и хотели задержать Мехту, она нецензурно выругалась в их сторону, подошла к дереву, приспустила нижнее белье и помочилась.

В конечном итоге дебоширку забрали в участок. Ей предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и оскорблении полиции. Суд назначен на февраль будущего года.

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