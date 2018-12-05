Маша Ефросинина рассказала, сколько денег ей предлагали за секс

Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая и конферансье Маша Ефросинина поведала о том, что ей однажды предложили впечатляющую сумму за ночь секса.

"Мне предлагали секс за деньги? Когда это было и при каких обстоятельствах? Было! Тоже никогда никому не рассказывала. Мне предлагали секс за деньги. Это было один раз", —рассказала она в рамках своего YouTube-проекта.

При этом, как сказала телеведущая, предложение секса было передано ей от мужчины, который видел ее на светской вечеринке вместе с супругом. Уже на следующее утро Ефросининой позвонили. Мужской голос предложил ей "отужинать с неким "господином-иностранцем". При этом телеведущей озвучили сумму вознаграждения — 4 миллиарда за "приятное времяпровождение до утра". Правда, так и осталось неизвестно, о какой именно валюте шла речь.

"Я сказала: "Да вы что? Я замужем! Идите вы знаете куда…", — подытожила Ефросинина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ефросинина засветила обворожительную фигуру в стильном платье.