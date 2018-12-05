Бейонсе без трусов и гологрудая Брежнева: самые сексапильные выходы звезд в 2018

В уходящем, 2018-м году модели, певицы и прочие селебритиз продолжали эпатировать общественность выходами на светские мероприятия в нарядах разной степени откровенности.

Журналисты издания Usmagazine составили рейтинг звезд, любящих "посветить" своими прелестями

К примеру, супермодель Белла Хадид отметилась выходом в комбинезоне без белья на Bazaar Icons party, рэперша Ники Минаж ослепила громадной грудью в прозрачном платье на Daily Front Row 2018 Fashion Media Awards в Нью-Йорке, а легендарная певица Бейонс Ноулз часто выходила в свет в платьях без трусов.

Украинские звезды тоже старались не отставать от западных коллег. Апогей откровенных нарядом пришелся на состоявшемся в Баку музыкальном фестивале "Жара-2018".

Своими подтянутыми и ухоженным прелестями светили Вера Брежнева, Анна Седокова, Настя Каменских и многие другие представительницы украинской поп-музыки.