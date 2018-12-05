Бывшая жена Джонни Деппа откровенно "светанула" грудью в прозрачной кофте

Эмбер Херд, известная голливудская актриса и экс-супруга Джонни Деппа была замечена в откровенном наряде в Нью-Йорке – на пути в кинотеатр.

Девушка была одета в прозрачную кофту без бюстгальтера и джинсы, с достоинство и гордо шествуя по улице.

К слову, 21 декабря в прокат выйдет новый комиксный супергероический боевик "Аквамен" (студия Warner Brothers / DC Comics), в котором Херд сыграла главную женскую роль. Главную мужскую роль сыграл − Джеймон Момоа, прославившийся ролью Кхала Дрого в сериале "Игра Престолов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джонни Депп из-за развода с Эмбер Херд был вынужден распродавать свою элитную недвижимость.