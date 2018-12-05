В Сети выложили новый эротический календарь Pirelli на 2019-й

В Милане прошла презентация нового выпуска легендарного календаря известного шинного бренда Pirelli на будущий год.

На его страницах были опубликованы несколько десятков фотоисторий, объединенных названием "Сила мечты". В съемках нового календаря участвовали четыре модели: Джиджи Хадид, Джулия Гарнер, Мисти Коуплэнд и Летиция Каста. На некоторых снимках компанию им составил скандально известный танцор и уроженец Украины Сергей Полунин. В нынешнем году автором фотосессий выступил Альберт Уотсон.

Напомним, лишь за последнее время Полунин рассыпался в комплиментах Путину, сделал себя на груди тату с лицом президента РФ, а также хвастался перед подписчиками российским паспортом.