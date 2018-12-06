Украинская супермодель "светанула" грудь ради рекламы: опубликованы "жаркие" фото

Известная украинская модель и победительница конкурса Supermodels of the world, а также ведущая новой телепроекта "Подиум" Наталья Гоций приняла участие в откровенной новогодней съемки для бренда Omelya T-Dress.

Автором фотосессии выступил Михаил Вовк. Наталья Гоций без особого смущения позировала без бюстгальтера/топлесс, примеряя различные платья бренда, усыпанные перьями и камнями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что знаменитая украинская модель впервые упала на подиуме.