Красотки-хвастуньи. Модели показали груди и попы для съемок в известном глянце

Девушки с видимой радостью показывали свои упругие тела на пляже в Коста-Рике фотографу.
Известный американский глянцевый спортивный журнал Sports Illustrated уже традиционно в конце года собрал моделей для откровенной фотосессии.
В 2018-м девушки позировали в очень откровенных купальниках на пляже в Коста-Рике.
"Ангелы"-модели Victoria's Secret Лаис Рибейро и Барбара Палвин в практически эротических образах позировали под объективами фотоаппаратов.
К слову, ранее составители дочернего каталога купальников издания, Sports Illustrated Swimsuit, опубликовало перечень лучших начинающих моделей. "Новичком года" по версии издания стала Instagram-модель Алексис Рей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "ангелы" Victoria's Secret на отдыхе засветили красивые тела в откровенных купальниках.