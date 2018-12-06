Красотки-хвастуньи. Модели показали груди и попы для съемок в известном глянце

Известный американский глянцевый спортивный журнал Sports Illustrated уже традиционно в конце года собрал моделей для откровенной фотосессии.

В 2018-м девушки позировали в очень откровенных купальниках на пляже в Коста-Рике.

"Ангелы"-модели Victoria's Secret Лаис Рибейро и Барбара Палвин в практически эротических образах позировали под объективами фотоаппаратов.

К слову, ранее составители дочернего каталога купальников издания, Sports Illustrated Swimsuit, опубликовало перечень лучших начинающих моделей. "Новичком года" по версии издания стала Instagram-модель Алексис Рей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "ангелы" Victoria's Secret на отдыхе засветили красивые тела в откровенных купальниках.