Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип

Знаменитость представила видео на песню "Сила высоты".
Известная украинская певица Тина Кароль выпустила пикантный клип на трек "Сила высоты", в котором снялась обнаженной.
Ролик появился на YouTube-канале знаменитости, режиссером видео стал эстонский клипмейкер, который уже создал для певицы клип на песню "Сдаться ты всегда успеешь", а также работал с Валерией, Kazaky, Жанной Фриске.
Также над текстом и музыкой песни работал Егор Солодовников, автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь".
Режиссер сделал в клипе ставку на сексуальность артистки, в ролике Кароль предстала полностью обнаженной, выглядывая из воды, и прикрывая грудь руками. Также в ролике отдельными кадрами появляются оголенные части тела знаменитости.
Поклонники оставили десятки восторженных отзывов на видеоработу, расхвалив и песню, и сам клип.
"Ни одного плохого комментария, это потому, что даже если захочешь что-то не хорошее написать, то даже не к чему придраться. Красивый голос, песня и клип!", - считает Мила Алехина.
"Красиво, сексуально и вкусно. Нереальная Тина, класс. Песня, видеоклип - просто огонь", - написала Екатерина Марьюк.
"Оргазм для ушей и глаз. Спасибо за фантастическую песню", - отметила Анастасия Слободзян.
Ранее Тина Кароль покрасовалась в шелковом платье за 7 тысяч гривен.