Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип

арварапр / https://www.youtube.com/TinaKarol

Известная украинская певица Тина Кароль выпустила пикантный клип на трек "Сила высоты", в котором снялась обнаженной.

Ролик появился на YouTube-канале знаменитости, режиссером видео стал эстонский клипмейкер, который уже создал для певицы клип на песню "Сдаться ты всегда успеешь", а также работал с Валерией, Kazaky, Жанной Фриске.

Также над текстом и музыкой песни работал Егор Солодовников, автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь".

Режиссер сделал в клипе ставку на сексуальность артистки, в ролике Кароль предстала полностью обнаженной, выглядывая из воды, и прикрывая грудь руками. Также в ролике отдельными кадрами появляются оголенные части тела знаменитости.

Поклонники оставили десятки восторженных отзывов на видеоработу, расхвалив и песню, и сам клип.

"Ни одного плохого комментария, это потому, что даже если захочешь что-то не хорошее написать, то даже не к чему придраться. Красивый голос, песня и клип!﻿", - считает Мила Алехина.

"Красиво, сексуально и вкусно. Нереальная Тина, класс. Песня, видеоклип - просто огонь", - написала Екатерина Марьюк.

"Оргазм для ушей и глаз. Спасибо за фантастическую песню", - отметила Анастасия Слободзян.

Ранее Тина Кароль покрасовалась в шелковом платье за 7 тысяч гривен.