"Пили водку и трах*ли друг друга": блогер рассказала о разврате на концерте Линдеманна в Москве

Закрытый концерт имел ограничение по возрасту 18+.
Российская блогер Татьяна Шмелева рассказала о том, что происходило на закрытом концерте лидера культовой германской рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, который прошел в Москве.
На своей странице в Instagram в Stories девушка рассказала, что ограничение по возрасту на мероприятии было 18+, однако, она не ожидала увидеть такого разврата.
"Это жесть. Я такое видела только в самой дешевой галимой порнухе то, что было. Там одна знакомая Тилля была... Залезли на стол, пили из бутылки водяру, трах*ли друг друга, отлизывали друг другу. Короче, такая дешманская дичь… Я такого давно не видела. Даже стало немного стремно, что на закрытой тусовке у Тилля происходило такое дно", - говорит девушка.
Подтвердить свои слова Шмелева не может, так как на концерте было запрещено фотографировать и снимать видео.
Ранее Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве.