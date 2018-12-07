Звезда "Кавказской пленницы" обвинила Гайдая в домогательствах

Наталья Варлей обвинила режиссера в домогательствах / Скриншот из фильма "Кавказская пленница"

Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме "Кавказская пленница", рассказала о домогательствах со стороны режиссера фильма Леонида Гайдая.

Спустя более чем полвека в своей автобиографической книге "Канатоходка" 71-летняя Варлей рассказала о неприятной истории, которая произошла во время сьемок фильма, передает "СтарХит".

После дня рождения Александра Демьяненко, который сыграл роль Шурика, режиссер проводил Варлей до гостинницы, где был и его номер, который он делили с супругой Ниной Гребешковой. Однако, режиссер в тот вечер направился с Натальей в ее номер.

"И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая…", - написала в книге Варлей.

В комнату вскоре зашла жена Гайдая, но, ничего не сказав, ушла к себе в номер.

"Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать", — рассказала Варлей в своей книге.

По словам Варлей, она мигом отреагировала, и оттолкнула режиссера из комнаты.

"Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ", - вспомнила актриса.

Именно из-за неудавшегося поцелуя, считает актриса, Гайдай ее решил "наказать" - отдать право озвучить Нину в фильме актрисе Надежде Румянцевой.

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