"Фото просто возбуждает!": полуголая экс-"ВИА Гра" покорила сеть пикантной позой

Певица прикрыла прелести полупрозрачным нарядом.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос продемонстрировала на фото свою фигуру в полупрозрачном топе и юбке на голое тело.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует сидя на стуле в необычной позе. Певица не надела под одежду нижнего белья.
"Заранее согласна – фото странное, но ведь все равно красивое, правда?", - подписала кадр знаменитость.
Снимок среди подписчиков Димопулос вызвал небывалый ажиотаж, ведь артистка очень редко делится такими откровенными фото.
"Фото просто возбуждает!", "Дикое и хищное создание", "Красивое фото. Откровенная демонстрация не так интересна", "Крутая поза", "Потрясающий кадр!", - писали поклонники.
Ранее Санта Димопулос покорила фигурой в купальнике.