"Фото просто возбуждает!": полуголая экс-"ВИА Гра" покорила сеть пикантной позой

Димопулос покорила сеть откровенным фото / santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос продемонстрировала на фото свою фигуру в полупрозрачном топе и юбке на голое тело.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует сидя на стуле в необычной позе. Певица не надела под одежду нижнего белья.

"Заранее согласна – фото странное, но ведь все равно красивое, правда?", - подписала кадр знаменитость.

Снимок среди подписчиков Димопулос вызвал небывалый ажиотаж, ведь артистка очень редко делится такими откровенными фото.

"Фото просто возбуждает!", "Дикое и хищное создание", "Красивое фото. Откровенная демонстрация не так интересна", "Крутая поза", "Потрясающий кадр!", - писали поклонники.

Ранее Санта Димопулос покорила фигурой в купальнике.