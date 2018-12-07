В Сеть "залили" откровенную фотосессию балерин в эротическом стиле

На улицах Нью-Йорка девушки-танцовщицы балеты устроили откровенную фотосессию в бумажных костюмах.

Мероприятие было организовано в рамках проекта PLI.Ē канадского фотографа Мелик Дез и мастера оригами Полин Локтин.

Локтин создавала форму и выбирала цвет индивидуально под каждую балерину. Некоторые наряды похожи на балетные пачки, платья, а остальные − на причудливо сложенные экспериментальные формы.

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