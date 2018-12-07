В Сети появились откровенные фото модели-возлюбленной Хлои Морец

Модель Playboy Кейт Харрисон, чей роман с популярной голливудской актрисой Хлоей Грейс Морец недавно разоблачили папарацци, регулярно и много, по понятным причинам, снималась полу- и обнаженной.

Девушка работает в модельном бизнесе с детства, поскольку ее мать в прошлом "королева красоты" и хорошо поднаторела в этом деле.

Сейчас Харрисон имеет постоянные контракты с модельными агентствами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Майами, Лондоне, Барселоне, Берлине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грудастая британская модель снялась в эротической фотосессии для украинского Playboy.