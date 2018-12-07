"У нее климакс": вдова Гайдая прокомментировала обвинения Варлей в сексуальных домогательствах

Нина Гребешкова взъярилась из-за обвинений Варлей / 24СМИ

Вдова известного советского режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова прокомментировала обвинение ее покойного мужа со стороны звезды фильма "Кавказская пленница" Натальи Варлей.

Слов Гребешкова не выбирала. В эфире радио "Говорит Москва" в пятницу, 7 декабря, она заявила, что слова Варлей вызваны "климаксом" и посоветовала со всеми претензиями обращаться к Гайдаю, который уже 25 лет как умер, потому что ей это не интересно.

Также Гребешкова отметила, что не читала книгу Варлей (мемуары "Канатоходка") и посоветовала журналистам "не копаться во всяком говне".

Ранее актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме "Кавказская пленница", рассказала о домогательствах со стороны режиссера фильма Леонида Гайдая.