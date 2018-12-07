"Красотка" Елена Кравец из "Квартал 95" похвасталась подарком сыну

Кравец похвасталась подарком сыну / Скриншот видео с tsn.ua

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая летом 2016 года родила двойню – мальчика и девочку, похвасталась в Instagram фото с подарком сыну.

На снимке из Барселоны Елена продемонстрировала поклонникам детскую футболку футбольного клуба "Барселона". При этом артистка уточнила, что намерена подарить ее своему сыну Ивану.

"Форма есть. Дело за малым. Малый - Ivan Kravets. А вдруг?" – подписала она фото.

Поклонники искренне одобрили выбор юмористки. А заодно отметили, что без макияжа Елена смотрится просто превосходно: "Ну какая же ты красотка, Лена!", "Вау, какие вы красивые", "Кравец – просто супер", "Будет круто! Удачи" и т.п.

Ранее Кравец показала подросшего сына. Малыш еле уместил свою попу в тазик.

Также Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери. Поклонники порадовались за успехи малышки.