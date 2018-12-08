Светлана Лобода восхитила снимком с голой грудью

Светлана Лобода похвасталась снимком с голой грудью / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонников фотографией, на которой запечатлена с обнаженной грудью.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 21 час он собрал более 105 тысяч лайков.

На фото исполнительница позирует с распущенными волосами на фоне пляжа и воды. В Сети снимок даже назвали лучшим.

"Хочу к океану...", — коротко подписала фото Лобода.

"Лучшее фото", — поделилась мнением zaikina_elvira. "Очень женственно получилась!!!" — считает veresstore. "Очень красивая фотография!" — полагает oxanylia. "Волосы шикарные!" — отметила vitkovskaia52.

Светлана Лобода похвасталась снимком с голой грудью / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.