В прозрачном платье без белья: супермодель Белла Хадид "сверкнула" прелестями

Белла Хадид показала пикантные фото / instagram.com/bellahadid

Известная американская супермодель Белла Хадид поразила поклонников пикантными фото, которые сделали папарацци на улицах Нью-Йорка.

Красотку застали в серебристом платье с декольте до пупка, под которое модель не надела нижнего белья. Платье также оголило и подчеркнуло стройные ноги знаменитости, образ Хадид дополнила серебристыми туфлями на шпильке, сумочкой-клатчем, высоким хвостом и украшениями с драгоценными камнями.

Такие пикантные фото набрали более 800 тысяч лайков, и сотни восхищенных комментариев от поклонников.

Ранее Джиджи Хадид засветила бюст ради фотосессии на пляже.