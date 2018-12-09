В прозрачном платье без белья: супермодель Белла Хадид "сверкнула" прелестями

Девушка прошлась в таком наряде по улицам Нью-Йорка.
Известная американская супермодель Белла Хадид поразила поклонников пикантными фото, которые сделали папарацци на улицах Нью-Йорка.
Красотку застали в серебристом платье с декольте до пупка, под которое модель не надела нижнего белья. Платье также оголило и подчеркнуло стройные ноги знаменитости, образ Хадид дополнила серебристыми туфлями на шпильке, сумочкой-клатчем, высоким хвостом и украшениями с драгоценными камнями.
Такие пикантные фото набрали более 800 тысяч лайков, и сотни восхищенных комментариев от поклонников.
Ранее Джиджи Хадид засветила бюст ради фотосессии на пляже.