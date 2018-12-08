"Я ваша богиня": Настя Каменских ошеломила дерзким заявлением

Настя Каменских сделала необычное заявление / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских удивила поклонников смелым заявлением.

На своей странице в Instagram в Insta Stories певица выложила фото со сьемок клипа Lomala, на котором она запечатлена в золотистом топе, который оголяет живот знаменитости, юбке с высоким пикантным разрезом, необычной прической и обьемными золотистыми серьгами.

Снимок певица подписала как: "I am your goddess (Я ваша богиня)".

Кому предназначается это послание, - фанатам или возлюбленному, неясно, больше информации певица не предоставила.

Настя Каменских смело назвала себя богиней / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Фанаты гадают: то ли успех в Instagram певице так вскружил голову, или полученные награды M1 Music Awards в номинации "Клип года" за видеоработу "Это моя ночь" и "Певица года", либо же то, что певица попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.

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