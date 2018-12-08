Бабкин показал обнаженный торс в новом клипе "Дыши медленно"

Бабкин впервые за несколько лет снял клип / Фото: Facebook/Сергей Бабкин - фан-клуб

Украинский исполнитель Сергей Бабкин выпустил пикантный клип на новую композицию на украинском языке "Дыши медленно".

Видео команда артиста снимала в конце ноября, съемки длились без перерыва около суток. Ролик опубликован в YouTube.

"Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы великого всемирного потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дышать медленно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас", – рассказал Сергей Бабкин.

Главную роль в клипе певец исполнил самостоятельно. Он предстал в откровенном образе, продемонстрировав обнаженный подтянутый торс. Бабкин показывает зрителям искусство медитации. В песне он несет месседж, что нужно быть свободным и дышать на полную грудь, несмотря ни на что.

"Люблю такие минималистичные клипы с глубоким смыслом. И приятно смотреть на нормальное, а не худое или перекаченное мужское тело", "Сережа по-новому открылся. Мне понравилось", "Мороз по коже", "Тошнотик", "Недостаточно девушек в кадре", - по-разному прокомментировали новый клип Бабкина пользователи Сети.

Напомним, ранее известная украинская певица Тина Кароль выпустила пикантный клип на трек "Сила высоты", в котором снялась обнаженной.