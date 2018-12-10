Актер Панин попал в ДТП

Актер ударился головой, ему вызвали скорую.
Российский актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, авария произошла на улице Подвойского в Пресненском районе столицы.
Сначала там столкнулись два автомобиля такси, а затем в них врезался Mercedes, на пассажирском сиденье которого находился Панин. Актер ударился головой, ему вызвали скорую. Степень тяжести травмы актера не уточняется.
Накануне Панина сняли с рейса авиакомпании "Победа" за курение и пьяный дебош в самолете.
Актер выкурил две сигареты в туалете, а в салоне кричал другим пассажирам, что знает, как курить в самолетах незаметно, потому что его бывшая жена работала стюардессой.