Актер Панин попал в ДТП

Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin99

Российский актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, авария произошла на улице Подвойского в Пресненском районе столицы.

Сначала там столкнулись два автомобиля такси, а затем в них врезался Mercedes, на пассажирском сиденье которого находился Панин. Актер ударился головой, ему вызвали скорую. Степень тяжести травмы актера не уточняется.

Накануне Панина сняли с рейса авиакомпании "Победа" за курение и пьяный дебош в самолете.

Актер выкурил две сигареты в туалете, а в салоне кричал другим пассажирам, что знает, как курить в самолетах незаметно, потому что его бывшая жена работала стюардессой.