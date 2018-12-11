Глубокое декольте и обтягивающий наряд: Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенными фото

Знаменитость похвасталась фигурой в сценических нарядах.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева вызвала жаркие обсуждения под своими последними пикантными фото.
В Instagram знаменитость опубликовала снимки с выступления в Харькове, на которых она запечатлена в соблазнительном черном корсете и шортах в тон.
На других фото Астафьева позирует в красном платье с ярким макияжем и золотистой накидкой.
Подписчики засыпали артистку комплиментами, и заверили, что в любом образе она прекрасна.
"Прям как Дита, даже лучше!", "Шикарная женщина", "Как всегда божественна", "В любом образе прекрасна!", - писали поклонники.
Персонаж, который мне достался в спектакле @muzchina_naraskhvat Отчасти, одна из тех несчастных, которые уже несколько раз, пытаются внедриться и в мою семью... Такая же пластиковая. Такая же дура. Спасибо @gera_gubanov @slobodenyukmakeup @irinaadinaofficial @keosme @arutiunova_official Попадание 100% ?
Ранее Оля Полякова рассказала о поцелуе с Дашей Астафьевой.