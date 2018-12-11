Глубокое декольте и обтягивающий наряд: Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенными фото

Даша Астафьева покорила фанатов новыми нарядами / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева вызвала жаркие обсуждения под своими последними пикантными фото.

В Instagram знаменитость опубликовала снимки с выступления в Харькове, на которых она запечатлена в соблазнительном черном корсете и шортах в тон.

На других фото Астафьева позирует в красном платье с ярким макияжем и золотистой накидкой.

Подписчики засыпали артистку комплиментами, и заверили, что в любом образе она прекрасна.

"Прям как Дита, даже лучше!", "Шикарная женщина", "Как всегда божественна", "В любом образе прекрасна!", - писали поклонники.

Ранее Оля Полякова рассказала о поцелуе с Дашей Астафьевой.