"Фантазию возбуждает": Павел Зибров рассказал, как ходил с женой в секс-шоп

Зибров с женой и дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

Легендарный украинский певец Павел Зибров похвастался бурной интимной жизнью с супругой Мариной.

Как рассказал звезда отечественной эстрады в интервью, они с женой смело экспериментирует в постели, а однажды даже совместно посетил секс-шоп.

"В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все. Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе ", − рассказал певец.

Напомним, ранее Павел Зибров застраховал усы, а также резко прокомментировал концерты Софии Ротару в России.