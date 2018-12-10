"Разожгла огонь": Модель Алексис Рен в трусах и без лифчика побаловалась в спальне

Модель, получающая больше всех в мире денег за рекламу купальников, Алексис Рен разожгла вожделение фанатов откровенной фотографией в Instagram.

Девушка сфотографировалась в спальне в одних красных стрингах. Грудь Рен кокетливо прикрыла рукой.

К слову, ранее девушка рассталась со своим возлюбленным и партнером по телешоу "Танцы со звездами" Аланом Бренштейном,

"Алексис живет сейчас в Японии, а Алан постоянно на гастролях. Но они все равно общаются, как друзья. Они не в одной стране, что сделало возможность их отношений непростой, но они заинтригованы, что их ждет в будущем ", − цитируют источники из окружения модели американские журналисты.Напомним, ранее сообщалось о том, что Рен красовалась в кружевном белье, а также без лифчика в откровенной майке.