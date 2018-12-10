Модели бесстыдно засветили прелести в нижнем белье для рождественской рекламы: опубликованы "жаркие" фото

Легендарный бренд женского нижнего белья класса люкс Agent Provocateur опубликовал результаты предрождественской кампании #NotSoSilentNights.

Название рекламного проекта – откровенная аллюзия на одну из самых известных рождественских песен "Silent night" (легендарный христианский гимн-песнопение, сочиненный еще в XIX веке - "Главред").

Модели извивались в откровенных комплектах нижнего белья в тематически-эротически-рождественской фотосессии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голливудская звезда Пенелопа Крус в прозрачном белье Agent Provocateur позировала для глянцевого журнала.