Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль

Потап вновь пошутил на Тиной Кароль / Пресс-служба Тины Кароль

Известный продюсер и рэпер Потап снова подшутил над украинской певицей Тиной Кароль.

На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором он запечатлен рядом с плакатом Кароль, приложив руки к ее груди.

"Только не нужно писать, что это не прилично, у каждого свои иконы и своя религия!", - подписал неоднозначное фото артист.

Подписчики оценили чувство юмора Потапа, считая, что он неравнодушно относится к Кароль, поэтому над ней постоянно шутит.

"Потап явно неровно дышит к Тине", "Аааа, почему не настоящая?", "Ну там есть за что продержаться", "От старый развратник", "А в реальности слабо потрогать?", "Настя ревновать не будет?", - писали юзеры.

Ранее Потап высмеял эмоциональное исполнение Тины Кароль – рэпер наложил на видео с выступления артистки оглушительный рев.