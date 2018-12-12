"Я этим занимаюсь бурно": Даша Астафьева поделилась интимными подробностями своей жизни

Даша Астафьева призналась, что у нее не было секса в машине / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева откровенно рассказала об интимных подробностях своей жизни.

Певица в шоу "Караоке на колесах" ответила на вопрос Славы Демина, был ли у нее секс в машине.

"Я считаю, что в машине слишком мало места для этого. Я этим занимаюсь бурно. Мне даже комнаты мало", - сказала Астафьева.

Также Астафьева призналась, что у нее не было интимных отношений с девушкой.

"Всякое баловство, типа там целовались… конечно, когда я была в группе Nikita, я рассказывала, что да, у меня был опыт с девушкой. Но я считаю, я вообще очень женственная для этого. А для этого же нужен мужской характер, понимаешь, заломать ее, и так далее", - призналась певица.

Ранее Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенными фото.