Дерзко и сексуально: украинская певица представила свою коллекцию нижнего белья

Украинская певица, экс-участница группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева представила коллекцию нижнего белья.

Знаменитость в коллаборации с брендом Reine Rouge создала сексуальные кружевные комплекты, шелковые боксерские халаты, шелковые пижамки.

"Как и любая девушка, я страстно обожаю красивое нижнее белье, давно хотела реализовать себя как дизайнер именно в этом направлении. Очень рада, что девушкам оно нравится. Я и сама с удовольствием его ношу!", - призналась певица.

Коллекцию белья Добрыднева назвала A Fight – знаменитость недавно начала заниматься боксом, и летом этого года у нее состоялся первый бой.

"Эта коллекция для дерзких и сексуальных девушек, которые знают, чего хотят и достигают поставленных целей", - сказала Добрыднева.

Ранее модели бесстыдно засветили прелести в нижнем белье для рождественской рекламы: опубликованы "жаркие" фото.