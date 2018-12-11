"Как девочка по вызову": Ани Лорак в экстремально коротком платье нарвалась на критику

Лорак удивила экстремально коротким платьем / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак показала ролик, в котором она торопится на сцену, и получила волну критики.

На видео, которое артистка выложила в Instagram в Insta Stories, певица в блестящем платье с открытой спиной и невероятно короткой длиной торопится за кулисами на каблуках.

Поклонники не осыпали певицу комплиментами, а стали активно обсуждать ее наряд.

"Не может прилично одеться?", "Фу бл* выпендрежница", "Как девочка по вызову", "Неуместно", - писали юзеры.

Ранее Тина Кароль высказалась о Лободе и Лорак, которые выступают в России.