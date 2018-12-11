"Ух и рожа": Светлана Лобода удивила фанатов внешностью без макияжа

Лобода показала себя без макияжа / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, вызвала неоднозначную реакцию подписчиков на селфи в машине.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на котором она сидит с недовольным лицом в черной толстовке с надписью "все люди как люди".

"Все люди как люди", - сопроводила селфи строками из своей песни "Суперзвезда" певица.

Подписчики разделились на два лагеря: одним внешность Лободы без макияжа понравилась, другие же не поняли, зачем певица показала такую гримасу.

"Ну нее, зачем такая фотка?", "Своеобразно", "Без косметики вы выглядите очень милой, мягкой", "Что у нее с губами?", "Ух и рожа у тебя", - оставляли комментарии юзеры.

Ранее Светлана Лобода покрасовалась фигурой на концерте в экстремальном мини-платье с декольте до пупка.