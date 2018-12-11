С грудями и попами наперевес. В Лондоне модели бесстыже сверкнули прелестями: опубликованы фото

В столице Великобритании, городе Лондоне, состоялась церемония вручения премии British Fashion Awards 2018 – в легендарном зале Royal Albert Hall.

На красной дорожке в откровенных платьях (порой без лифчиков и трусов) демонстрировали модели Рози Хантингтон-Уайтли, Кендалл Дженнер, Кайя Гербер (вместе с мамой − легендой 90-х Синди Кроуфорд).

К слову, на церемонии также побывала и беременная очередным отпрыском династии Виндзоров − герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Кроме того, по результатам British Fashion Awards 2018 титул "Модель года" у Беллы Хадид "забрала" Кайя Гербер, а лучшей торговой маркой выбрали бренд Gucci.

Напомним, ранее сообщалось о том, что