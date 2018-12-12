"Такая сочная": Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде

Поклонники отметили, что певица похожа на персонажа Джессику Рэббит.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышной грудью в откровенном наряде.
На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в черном платье с высоким вырезом и пышным бюстом, в блестящих шпильках и ярким макияжем.
"Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять", - подписала фото певица.
Подписчики разделились два лагеря: одни признались, что такое фото для них выглядит неприлично, другие же сравнили певицу с героиней кинокомедии "Кто подставил кролика Роджера?" Джессикой Рэббит.
"Чересчур уже конечно", "Анна, как всегда, неотразима, безумно сексуальна и женственна!", "Горячая штучка", "Как Джессика Рэббит", "Как из мультика про кролика Роджера", "Неприлично", "Такая сочная. Очень красивая", - писали юзеры.
Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать ❤️ Настаёт пора загадывать желания и их исполнять ) И если ты ещё не решил, что смотреть в Новогоднюю ночь, то давай я решу за тебя. На @tnt_online ночь абсолютного веселья, счастья, песен, танцев ( не спрашивайте ?) и отсутствия цензуры. Все, что мы любим! До встречи в новогоднюю ночь , милые ? А на мне самое красивое платье от @serovalexandra ❤️ Саша , как ты так создаёшь платья, которые идеально сидят на любой фигуре? Обожаю!
Ранее Анна Седокова похвасталась фигурой в спортзале.