"Такая сочная": Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде

Седокова похвасталась фигурой в вечернем платье / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышной грудью в откровенном наряде.

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в черном платье с высоким вырезом и пышным бюстом, в блестящих шпильках и ярким макияжем.

"Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять", - подписала фото певица.

Подписчики разделились два лагеря: одни признались, что такое фото для них выглядит неприлично, другие же сравнили певицу с героиней кинокомедии "Кто подставил кролика Роджера?" Джессикой Рэббит.

"Чересчур уже конечно", "Анна, как всегда, неотразима, безумно сексуальна и женственна!", "Горячая штучка", "Как Джессика Рэббит", "Как из мультика про кролика Роджера", "Неприлично", "Такая сочная. Очень красивая", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова похвасталась фигурой в спортзале.