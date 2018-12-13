"Меладзе как относится к таким фото?": Вера Брежнева удивила сеть пикантным снимком

Брежнева покрасовалась фигурой в боди / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила сеть откровенным фото.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует на стуле в черном боди и черных туфлях на шпильке.

"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", - подписала фото артистка.

Подписчики восхитились фигурой Брежневой, однако, поинтересовались, как к таким фото относится ее муж известный композитор Константин Меладзе.

"Ну пантера точно", "Куколка красивая и стройная! Вот красота так красота!", "Не знает уже как себя преподнести", "Грация и сексуальность", "А Меладзе как относится к таким фото?", - оставляли комментарии подписчики.

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