"Какая грудь!": Анна Семенович покрасовалась в пикантном наряде в стиле пин-ап

Знаменитость показала глубокое декольте и ноги в чулках.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович похвасталась фигурой в откровенном образе.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в платье в горошек, но Семенович продемонстрировала пышную грудь и ноги, одетые в чулки.
"Я благодарна Миру за Любовь и Жизнь мне данную весною. Любимые, доброе утро! Если ты сейчас читаешь мой пост, то на минуточку отложи все дела, закрой глаза и поблагодари Вселенную за все, что у тебя есть", - подписала снимок знаменитость.
Подписчики, в основном, расхвалили фото Семенович, однако были и те, кто отметили, что артистка выглядит вульгарно.
"Какая женщина, какая грудь! Еще и в чулках", "Очень идет такой стиль", "Ну наконец-то сиси", "Сиськи, уиии", "Как вульгарно. И не по возрасту", - писали юзеры.
Я благодарна Миру за Любовь и Жизнь мне данную весною ? Любимые , доброе утро!☀️ Если ты сейчас читаешь мой пост,то на минуточку отложи все дела , закрой глаза и поблагодари Вселенную за все , что у тебя есть ?? За твоё прекрасное тело, за близких людей, за работу, за еду на столе , за чувство радости которое ты испытываешь в счастливые моменты, за саму Жизнь. Попробуй и на Душе станет очень светло и тепло, переключится датчик и негатив утонет в твоей благодарности, а любовь окутает Сердце ❣ Минута благодарности творит чудеса, делай эту практику каждое утро и перед сном, и Жизнь заиграет новыми красками ? Попробуй ? Photo @svetlanamuksinova mua @yakovleva_yulia hair @krivenko_evgeny style @i_am_meerra #практикаблагодарности #мысливслух? #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Ранее Анна Семенович похвасталась глубоким декольте.