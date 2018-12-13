"Какая грудь!": Анна Семенович покрасовалась в пикантном наряде в стиле пин-ап

Семенович показала пышную грудь / Instagram

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович похвасталась фигурой в откровенном образе.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в платье в горошек, но Семенович продемонстрировала пышную грудь и ноги, одетые в чулки.

"Я благодарна Миру за Любовь и Жизнь мне данную весною. Любимые, доброе утро! Если ты сейчас читаешь мой пост, то на минуточку отложи все дела, закрой глаза и поблагодари Вселенную за все, что у тебя есть", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики, в основном, расхвалили фото Семенович, однако были и те, кто отметили, что артистка выглядит вульгарно.

"Какая женщина, какая грудь! Еще и в чулках", "Очень идет такой стиль", "Ну наконец-то сиси", "Сиськи, уиии", "Как вульгарно. И не по возрасту", - писали юзеры.

Ранее Анна Семенович похвасталась глубоким декольте.