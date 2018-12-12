Груди людям. Супермодель без стеснения "засветила" бюст: опубликованы фото

Звезда подиума Джиджи Хадид прогулялась по улицам американского мегаполиса Нью-Йорк в откровенном наряде.

Девушка выбрала оранжевый брючный костюм от немецкого бренда Ronald van der Kemp. Однаго лифчик она оставила дома и откровенно расстегнула рубашку, засветив молодую и подтянутую грудь.

К слову, ранее Джиджи Хадид в интервью поделилась интересным советом о питании "Хочешь иметь подтянутую фигуру - ешь здоровую пищу, хочешь быть святым - съешь бургер", − сказала супермодель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что позировала для обложки модного журнала и снялась в эротической фотосессии.