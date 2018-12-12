Потрясли прелестями. В Сеть "залили" подборку фото участниц "Мисс Вселенная" в откровенных купальниках

Во всемирной Сети появились снимки с репетиций финального этапа конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018", который состоится 17 декабря в столице Таиланда − городе Бангкок.

В нем будут принимать девушки-красавицы из 94 стран мира, сообщает портал Zik. Во время репетиция участницы оттачивают синхронность своих движений на сцене и дефилируют в красочных/откровенных купальниках, стилизованных под народные костюмы своих стран.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модели похвастались шикарными грудьми в рекламе купальников.