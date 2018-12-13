"У кого лучше харизма": голый Педан спародировал обнаженное фото Поляковой

Александр Педан подшутил над Поляковой / https://www.instagram.com/pedanos/

Украинский телеведущий Александр Педан спародировал обнаженный снимок эпатажной украинской певицы Оли Поляковой, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах,

На снимке, который ведущий выложил у себя в Instagram, он позирует на берегу Днепра полностью обнаженный, приняв такую де позу, как у певицы, и надев парик. Педан, зная, что такое фото вызовет небывалый ажиотаж, придумал шутливые заголовки для СМИ.

"Голый Педан бегает по Гидропарку и думает, что он на Мальдивах". "Попа как у Ким". "Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой", - писал телеведущий.

Полякова, в свою очередь, с юмором восприняла снимок, и написала в Instagram: "Ну, предлагаю сравнить, у кого лучше харизма". Свое фото и фото Педана знаменитость сопроводила хештегом "трусы для трусов".

Подписчики по-разному отреагировали на такой снимок: одни оценили чувство юмора и Педана, и Поляковой, другие же назвали фото пошлыми.

"Смело, но... Пошловато как-то постебались, и хватит. Не надо так, вам не идет, реально. Надо бы уже знать грань, остановитесь на этом", "Тут даже сравнивать ненадо, все и так понятно, Полякова проиграла", "Ой, ну это весело! А кто не понимает, - идите лесом, может чувство юмора найдете потерянное", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото.