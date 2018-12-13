"У кого лучше харизма": голый Педан спародировал обнаженное фото Поляковой

13 декабря 2018, 12:24

Ведущий позировал обнаженный на берегу Днепра в белом парике.

Александр Педан
Александр Педан подшутил над Поляковой / https://www.instagram.com/pedanos/

Украинский телеведущий Александр Педан спародировал обнаженный снимок эпатажной украинской певицы Оли Поляковой, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах,

На снимке, который ведущий выложил у себя в Instagram, он позирует на берегу Днепра полностью обнаженный, приняв такую де позу, как у певицы, и надев парик. Педан, зная, что такое фото вызовет небывалый ажиотаж, придумал шутливые заголовки для СМИ.

"Голый Педан бегает по Гидропарку и думает, что он на Мальдивах". "Попа как у Ким". "Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой", - писал телеведущий.

ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової ??? @polyakovamusic ⠀ Друзі, ні я не з’їхав з глузду, це просто на каналі #педанможет вийшло чергове веселе відео ?????? ⠀ На цей раз я повторив фото наших зірок і ось перша фотокарточка. Як ми його створювали можете глянути на ютубі, посилання у шапці профілю ??? ⠀ ⠀ @polyakovamusic твій горіх звичайно це неповторний оригінал, але на будь який шедевр має бути достойна репліка ??? ⠀ ⠀ Ну а для журналістів одразу накидаю декілька варіантів заголовків: ⠀ - Голий Педан бігає по Гідропарку і думає що він на Мальдівах ⠀ - "Попа як у Кім". Педан замахнувся на святе. На попу Полякової ⠀ - Педан показав те, чим не налякаєш їжака і Джамалу ⠀ ⠀ Ну і звичайно не забувайте писати коментарі типу "Скатився", "Впав нижче плінтуса" і т.д ⠀ ⠀ Хто вже зацінив нове відео? Як вам?) ⠀ ⠀ #трусыдлятрусов

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Полякова, в свою очередь, с юмором восприняла снимок, и написала в Instagram: "Ну, предлагаю сравнить, у кого лучше харизма". Свое фото и фото Педана знаменитость сопроводила хештегом "трусы для трусов".

Подписчики по-разному отреагировали на такой снимок: одни оценили чувство юмора и Педана, и Поляковой, другие же назвали фото пошлыми.

"Смело, но... Пошловато как-то постебались, и хватит. Не надо так, вам не идет, реально. Надо бы уже знать грань, остановитесь на этом", "Тут даже сравнивать ненадо, все и так понятно, Полякова проиграла", "Ой, ну это весело! А кто не понимает, - идите лесом, может чувство юмора найдете потерянное", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото.

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Оля Полякова Александр Педан
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