Едва удерживает грудь: Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете

Надежда Мейхер похвасталась пышным декольте / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская удивила подписчиков пикантным нарядом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в черном корсете из шелка, который едва удерживает ее пышную грудь.

Таким образом, певица решила привлечь внимание к своему бренду, и огласить о новогодних скидках.

Подписчики оставили знаменитости десятки комплиментов, расхвалив ее формы.

"Какая вы роскошная", "Секси кошечка", "Надежда, вы само очарование!", "Невероятная красота", - расхваливали подписчики.

Ранее Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами.