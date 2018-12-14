Едва удерживает грудь: Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете

Певица предстала в необычном образе.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская удивила подписчиков пикантным нарядом.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в черном корсете из шелка, который едва удерживает ее пышную грудь.
Таким образом, певица решила привлечь внимание к своему бренду, и огласить о новогодних скидках.
Подписчики оставили знаменитости десятки комплиментов, расхвалив ее формы.
"Какая вы роскошная", "Секси кошечка", "Надежда, вы само очарование!", "Невероятная красота", - расхваливали подписчики.
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Ранее Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами.