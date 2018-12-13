Бывшая Леонардо ДиКаприо нагло засветила грудь и попу в откровенной фотосессии

Нина Агдал, бывшая возлюбленная и невеста голливудской звезды Леонардо ДиКаприо, приняла участие в откровенной фотосессии.

Автором проекта выступил фотограф Джаред Томас Кок. Девушка с улыбкой и без тени стеснения позировала в чулках-сеточка на голое тело, в откровенном купальнике и в короткой кофте-топе/трусах.

К слову, Агдал достаточно регулярно принимает участие в фотосессиях для различных изданий. В частности, она снималась в купальниках и обнаженной для популярого каталога Sports Illustrated Swimsuit.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Агдал порадовала фанатов откровенным фото топлес.

