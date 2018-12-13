Модель Victoria's Secret на пляже показала ухоженные прелести в купальнике: опубликованы горячие фото

"Ангел"-модель Victoria's Secret Лаис Рибейро всласть "посветила" ухоженным телом во время отпуска в Мексике.

Девушка без тени смущения показывала свою роскошную фигуру в крохотном купальнике-бикини. На одном из пляжей.

К слову, в отпуск в Мексику она отправилась сразу после недавнего масштабного показа Victoria's Secret в Нью-Йорке. Причем Рибейро стала одной из немногих моделей-"ангелов", которой доверили пронести на себе по подиуму самый дорогой бюстгальтер в мире – обильно инкрустированный бриллиантами (стоимостью в 2 млн долларов США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что модели Victoria's Secret понежились в океанах в откровенных купальниках.