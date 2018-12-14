"Мисс Донбасс - 2018" стала девушка из подконтрольной Украине Авдеевки: соцсети высмеяли "красотку"

Оксана Юдина (слева) стала "Мисс Донбасс-2018" / https://dan-news.info

В оккупированном Донецке прошел конкурс красоты "Мисс Донбасс - 2018". Обошла 17 конкуренток девушка из Авдеевки Оксана Юдина. Именно она получила корону, и приз суммой 200 тысяч рублей.

Авдеевка – город, подконтрольный украинскому правительству, однако, это не помешало девушке бороться за титул "Мисс Донбасс".

Украинские соцсети бурно отреагировали на такую новость, не подбирая цензурных выражений.

"Бедная, у нее же рот не закрывается. После возвращения стоит вручить утешительную медаль "За разворовывание бюджета России" и отпустить — может это чье-то счастье-любовь не выбирает", - написал пользователь Юрий Черноиван.

"Какой пи*дец! Слов нет — одни матюки. Донецк, во что ты превратился?", - написал пользователь NewsUa.

"Все красавицы уехали, из всех уродин выбрали самую достойную", - написал юзер под ником Двести грамм.

Оксана Юдина обошла 17 участниц / https://dan-news.info

Оксана Юдина (слева в красном) во время дефиле / https://twitter.com/hochu_dodomu

Также имена 8 девушек из подконтрольных Украине территорий, которые участвовали в конкурсе и выиграли по 30 тысяч рублей, организаторы не называли полностью – мол, оберегают их от СБУ.

Имена девушек из подконтрольных Украине территорий не раскрывают / https://dan-news.info

Ранее украинку, которая победила на конкурсе "Миссис Москва-2018" затравили из-за Евромайдана.