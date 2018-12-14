В Сеть залили подборку красавиц-итальянок, нагло показавших попы и груди

Известный итальянский фотограф Паоло Лаццаротти опубликовал результаты своего многолетнего проекта, в ходе которого он делал эротические снимки красавиц-соотечественниц.

Такое сообщение опубликовал портал Сameralabs. По словам, самого Лаццаротти, ню-фотографией он увлекся еще 16 летним юношей. Первые снимки делал на простой и компактный пленочный фотоаппарат Olympus. Причем все тонкости фотографирования он постигал исключительно через эмпирический опыт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что красотки-модели оголили груди и попы для съемок в известном глянце.