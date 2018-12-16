Звезда "Дома-2" оголилась для фото: пикантный снимок

Виктория Боня показала фото топлес / https://www.instagram.com/victoriabonya/?utm_source=ig_embed

Телеведущая и экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала пикантное фото без одежды.

39-летняя красотка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует топлес, прикрывая грудь одной рукой, а во второй держа цветочек.

Мнение подписчиков разделилось: одним фото понравилось, другие же решили, что кадр получился неудачным.

"Не очень удачное фото. Цветок, как сигарету держит, рука как то не красиво грудь прикрывает", "Взгляд не отвести, шикарна", "Фу, что за фотка", "Фото кормящей женщины, надо грудные мышцы подкачать", "Твои фотки ни о чем", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Виктория Боня полностью разделась на Мальдивах.