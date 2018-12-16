"Некрасиво и вульгарно": Анна Седокова возмутила сеть оголенной грудью: фото 18+

Анна Седокова похвасталась пышной грудью / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова оголилась для фото, засветив пышную грудь.

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в солнцезащитных очках, с необычным кулоном и яркими губами, высунув язык. На Седоковой не видно одежды, создается впечатление, что ее грудь полностью оголена.

"Почему мне кажется, что это фото тебе понравится больше", - подписала кадр певица.

Подписчики упрекнули артистку в такой чрезмерной откровенности, и напомнили ей, что она является матерью троих детей, и ей стоило бы задуматься о последствиях таких пикантных фотосессий.

"И это мать? Самое ужасное фото", "Я за сексуальность! Только есть тонкая грань между ней и вульгарностью. Мне кажется, здесь ее перешли", "Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь 3 ребенка, задумайся!", "Тема сисек раскрыта", "Ваши дети, думаю, будут в шоке. Словно сексуально озабоченная", - отреагировали на фото подписчики.

Ранее Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде.