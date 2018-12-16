"Ужасный костюм": Даша Астафьева показала пикантные снимки с концерта

Даша Астафьева опубликовала пикантные фото с концерта / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась фотографиями с концерта, на которых запечатлена в полупрозрачном наряде на фоне полуобнаженных девушек.

Исполнительница показала пикантные снимки на своей странице в Instagram, а также призналась, что влюблен в зимнюю тайну.

Исполнительница позировала в черном наряде, на котором вышиты, в частности, большие звезды. За ее спиной танцевали девушки без бюстгальтеров, но их соски были прикрыты.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ужасный костюм, Между ног выглядит как...", — поделилась мнением marynaulyanova. "Супер", — считает ergazinruslan. "Красивая", — написал dantes199612.

Напомним, 10 октября Даша Астафьева презентовала клип "Fetish". Позже она выложила в Сеть снимки, на которых запечатлена в образе спортсменки из украинской комедии "Продюсер" (выход в прокат запланирован в 2019-м).